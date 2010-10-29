«Укрзализныця» подготовилась к переходу 31 октября на зимнее время. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», 31 октября 2010 года в 4 часа 00 минут на всей территории Украины будет переведена часовая стрелка на 1 час назад.

Таким образом, пассажирские, пригородные и грузовые поезда, начиная с 4.00 31 октября, будут отправляться по действующему графику движения в соответствии с зимним временем.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» наработала систему организации движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов, где основная роль возлагается на поездных диспетчеров. Диспетчеры должны организовать движение поездов таким образом, чтобы они прибыли на конечные станции согласно графику движения.

Как отмечают в ведомстве, в поездах и на вокзалах будет обеспечено своевременное информирование пассажиров об изменении расписания движения поездов на период перевода часовой стрелки.

«Укрзализныця» призывает пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменения времени.