Эксперты: Создание СП «ОАК - Антонов» сделает неизбежной утечку технологий

Создание российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» сделает неизбежной утечку технологий.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиками инвестиционной групы "Сократ".

Аналитики группы отметили, что самолёты Ан уже собираются по лицензии на мощностях российской ВАСО (Воронеж), входящей в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК).

Аналитики также считают дальнейшую интеграцию авиакомпаний невыгодной для ГП "Антонов" ввиду значительного превосходства объёма капитала ОАК. "Мы не исключаем возможности попытки поглощения «Мотор Сичи» в случае дальнейшей интеграции отраслей", - отмечается в отчете.

В то же время, по мнению аналитиков, создание СП будет выгодно для "Антонова" ввиду эффекта синергии, который выразится в снижении затрат на комплектующие, роста портфеля заказов, понижения затрат на обслуживание и лёгком доступе к финансированию. Рост продаж ГП "Антонов" будет выгоден для компании "Мотор Сич", которая производит двигатели для самолётов Ан.

Как сообщал УНИАН, 27 октября т.г. в Киеве было подписано соглашение о создании совместного предприятия между российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и украинским государственным авиастроительным концерном «Антонов».

Справка УНИАН. В состав Государственного авиастроительного концерна «Антонов» входят ГП «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.