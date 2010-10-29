Терминал «F» аэропорта «Борисполь» начнет работу 31 октября

С 31 октября, с началом зимней навигации, начнет работу терминал "F" международного аэропорта «Борисполь». Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь аэропорта Оксана ОЖИГОВА.

По ее словам, базовая компания, которая будет осуществлять рейсы через терминал «F» - «Международные авиалинии Украины». Она начнет выполнять рейсы с 31 октября. Кроме того, с 31 октября из нового терминала будут осуществлять рейсы авиакомпании Wizz Air, UTair (ЮТэйр), Finnair, UmAir, «Армавиа», «Азербайджанские авиалинии». «Ведутся переговоры и с другими компаниями относительно перехода в данный терминал», - отметила О.ОЖИГОВА. Она также добавила, цены на обслуживание в новом терминале не изменялись.

По данным аэропорта, площадь терминала составляет 20685,6 кв. м. Пропускная способность: 900 пассажиров/час (на вылет) и столько же на прилет; в пиковый период существует возможность обслуживания до 1500 пассажиров/час (на вылет).

«Мы строим аэропорт международного класса. Терминал «F» - это первый шаг на пути реализации основной цели - создания крупного авиаузла, который позволит выйти на кардинально новый качественный уровень обслуживания авиакомпаний и пассажиров», - приводят в аэропорту слова гендиректора «Борисполя» Бориса ШАХСУВАРОВА.

Отличительной особенностью зоны авиационной безопасности терминала является то, что, кроме рентгено-телевизионных установок, стационарных и ручных металлодетекторов, впервые в Украине внедрены бодисканеры, обеспечивающие высокий уровень контроля на авиабезопасностью.

Все зоны терминала оборудованы системой видеонаблюдения.

Напомним, строительные работы по возведению терминала были начаты 16 июля 2009 г. и завершены в августе 2010 года. Генеральным подрядчиком выступила украинская компания ООО "Микол". Финансирование объекта осуществлялось полностью за средства ГП МА «Борисполь».

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.