ЛЖД открыла в Ивано-Франковске после реконструкции пункт экипировки пассажирских вагонов

Завершена реконструкция пункта экипировки пассажирских вагонов в Ивано-Франковске Львовской железной дороги. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, на выполнение работ понадобилось более двух лет и свыше 14 миллионов гривен.

В частности, львовские железнодорожники возвели новое здание вагоноремонтного цеха в комплексе с административными помещениями.

Общая площадь цеха - 1 тыс. 170,27 кв. м.

К работам на этом объекте Львовская магистраль привлекла прежде всего свои строительные подразделения. Общестроительные работы выполняли специалисты из Ивано-Франковского управления строительно-монтажных работ и гражданских сооружений. Наружные сети электроснабжения, внутренние сети водоснабжения, канализацию, пожарную сигнализацию, внутреннее электроснабжение осуществляли работники обособленного подразделения «Строительно-монтажный поезд № 908» Львовской железной дороги.

Как отмечается в сообщении, ввод в эксплуатацию цеха ремонта и технического обслуживания позволит значительно улучшить качество ремонта вагонов, повысить уровень охраны труда и технологической дисциплины.