Левочкин поддерживает организацию вертолетного сообщения в Киеве

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН считает, что эффективная организация воздушного сообщения в пределах Киева, в том числе для главы государства, является определенным актуальным шагом к модернизации столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

По мнению С.ЛЕВОЧКИНА, учитывая количество проблем, которые создаются вследствие перемещения автомобильного кортежа Президента, вероятнее принять решение об использовании вертолета.

“У ГУД есть достаточное количество авиационной техники в аренде и собственности, чтобы обеспечить безопасные перелеты”, - сказал он, уточнив, что новый вертолет для главы государства приобретаться не будет.

“Вертолеты в Украине не строятся. В любом случае, он будет импортным. У нас сейчас есть несколько вертолетов, и арендованный, и в собственности других центральных органов власти, есть американская техника, есть европейская и еще российская”, - заметил С.ЛЕВОЧКИН.

По его словам, он не может уточнить сроки начала авиационных перелетов Президента над Киевом, ведь “здесь есть техническая сторона, связанная с обеспечением безопасности перелетов, обеспечением мест посадки, технического обслуживания”.

В частности, глава АП отметил, что особенно тщательно отрабатывается возможность перелетов В.ЯНУКОВИЧА в темное время суток.

При этом С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что площадка, которая сейчас строится в центре Киева вблизи Парковой аллеи, рассматривается как один из вариантов для посадок вертолета главы государства. “Поскольку посадки воздушных судов в центре города всегда являются проблемой”, - объяснил он, добавив, что, как вариант, также изучается возможность посадки вертолетов на крышах зданий Администрации Президента и Кабинета министров.

В то же время С.ЛЕВОЧКИН отметил, что организация воздушного сообщения над Киевом является актуальной для города как большой европейской столицы, особенно в канун проведения Евро-2012.

“Это и авиация МЧС, и медицинская авиация... В принципе, это какой-то шаг к модернизации столицы. Я считаю, если будет отработан эффективный регламент перемещения вертолетов над городом, если будет несколько посадочных площадок, если они будут оборудованы на территории медицинских центров, то это все будет полезным для всех... Это все большая проблема, которую нужно решать. И я бы здесь не ставил первоочередным заданием перевозки лишь VIPов”, - убежден глава Администрации Президента Украины.