Киевавтодор получит 80 единиц снегоуборочной техники

На будущей неделе коммунальная корпорация «Киевавтодор» получит 80 дополнительных единиц снегоуборочной техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КМДА со ссылкой на «Киевавтодор».

В частности, корпорация получит 15 солерасбрасывателей, оборудованных компьютерной техникой для автоматического регулирования количества сыпучего материала; 13 комбинированных дорожных машин; 10 снегоочистительных машин с роторным оборудованием; 5 автогрейдеров; 4 погрузчика; 3 снегопогрузчика; 5 экскаваторов-погрузчиков; 4 машины для очистки колодцев (ливнестоков); 11 мотопомп. На закупку машин из городского бюджета выделено 47 млн. грн.

Кроме того, к работе в осенне-зимний период подготовлены 298 имеющихся единиц снегоуборочной техники: 104 солерасбрасывателя, 98 снегоочистителей, 14 снегопогрузчиков, 32 погрузчика сыпучих материалов, 50 тракторов с очистительным оборудованием.