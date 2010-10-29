Международные рейсы «Визз Эйр Украина» с 31 октября осуществляются с терминала «F» в «Борисполе»

16:43, 29 октября 2010
Транспорт/Связь
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Авиакомпания «Визз Эйр Украина» обращает внимание своих пассажиров на то, что, начиная с 31 октября, все международные рейсы авиакомпании будут обслуживаться в новом терминале «F» киевского международного аэропорта «Борисполь» вместо терминала «В». Об этом УНИАН сообщили в компании.

Как отмечают в компании, для прохождения регистрации, контроля на безопасностью, таможенного и паспортного контроля всем пассажирам следует направляться непосредственно в терминал «F».

Внутренние рейсы, как и прежде, буду обслуживаться в терминале «А».

Как сообщал УНИАН, с 31 октября, с началом зимней навигации, начнет работу терминал "F" международного аэропорта «Борисполь». Базовая компания, которая будет осуществлять рейсы через терминал «F» - «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320. За последние 12 месяцев «Визз Эйр Украина» перевезла более полумиллиона пассажиров. 

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