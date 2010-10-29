МТС эмитирует облигации на сумму 25 млрд. руб.

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ (владеет украинским оператором «МТС Украина»), планирует 16 ноября 2010 года разместить рублевые облигационные займы серий 07 и 08 на общую сумму 25 млрд. руб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «МТС Украина».

Срок погашения рублевого облигационного займа серии 07 на сумму 10 миллиардов рублей планируется в 2017 году.

Рублевый облигационный заем серии 08 на сумму 15 миллиардов рублей со сроком погашения в 2020 году содержит пятилетнюю оферту (опцион «пут»). По обоим займам предусмотрены полугодовые купонные периоды.

Организаторами выпуска выступили «Банк Москвы», «Газпромбанк», «Сбербанк России» и «ВТБ Капитал». Планируется, что облигации будут торговаться в котировальном списке «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ» (MICEX).

Средства будут использоваться для оптимизации долгового портфеля компании и на корпоративные нужды.

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ, Консолидированная абонентская база компании составляет 100,56 миллиона абонентов.