Фотоконкурс «Железнодорожные путешествия»

На официальном веб-сайте Укрзализныци продолжается открытое голосование за победителей всеукраинского фотоконкурса «Железнодорожные путешествия». В рубрике "Почта - выбери лучшую фотографию" представлены работы 20 полуфиналистов. Посетители имеют возможность выбрать те, которые понравились больше всего, и оценить их по пятибалльной шкале - от 1 до 5. Можно выбирать несколько фотоснимков. Таким образом лучшие фотографии будут иметь оценку «5». Для завершения голосования в конце страницы нужно нажать кнопку «Проголосовать».

По результатам подсчета голосов (по сумме баллов) будут определены три победителя (1-е, 2-е и 3-е места). Они получат почетные грамоты, ценные подарки, призы. Работы победителей примут участие в фотовыставке, посвященной Дню железнодорожника Украины.

Напомним, что в течение месяца, с 10 сентября по 10 октября текущего года, для участия в фотоконкурсе «Железнодорожные путешествия» поступило более 800 фоторабот. За выход в полуфинал конкурировали около 200 авторов.

Для участия в открытом голосовании за победителей всеукраинского фотоконкурса «Железнодорожные путешествия» необходимо воспользоваться следующей ссылкой: http://www.uz.gov.ua/?m=speach.questsoc&lng=uk