Киевский метрополитен получил 50 новых вагонов

Столичный метрополитен получил 50 новых вагонов украинско-российского производства для обеспечения необходимого количества подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком на Куреневско-Красноармейской линии, где скоро состоится открытие трех новых станций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Поскольку линия продлевается на 4 км, мы подсчитали, что необходимо закупить 50 новых вагонов. Сегодня они уже есть, и готовы к эксплуатации. Дополнительное количество поездов позволит оставить интервал движения подвижного состава на Куреневско-Красноармейской линии неизменным – 58 пар поездов в час», – проинформировал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В мэрии информируют, что сегодня состоялось выездное рабочее совещание, во время которого первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ лично ознакомился с завершающим этапом работ по строительству станции метро «Демеевская» и проверил готовность эстакады на Московской площади.

«Сегодня мы убедились, что степень готовности транспортной развязки на Московской площади очень высока, и уже на будущей неделе мы сможем открыть для автотранспорта движение по эстакаде», – проинформировал А.ПОПОВ.

Он добавил, что открытие всей транспортной развязки состоится в середине декабря.

«Вместе с тем, хочу отметить, что строительство новых станций метрополитена в направлении жилого массива «Теремки» почти завершено, мы готовы осуществить пробный пуск поезда. К Дню освобождения Киева, как и планировалось, мы презентуем киевлянам эти два крайне важные транспортные объекта», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Первый заместитель председателя КГГА дал поручение соответствующим службам благоустроить прилегающую территорию, высадить зеленые насаждения и завершить отделочные работы.

По словам директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгия ГЛИНСКОГО, сегодня на асфальтовом покрытии эстакады уже будут наносить дорожную разметку.

«Работы по эстакаде завершаются: по всем проектным направлениям движения транспорта устанавливаются бордюры, асфальтируется покрытие, выполняется благоустройство территории и другие сопутствующие работы. После завершения монтажа металлоконструкций, укладки бетонного покрытия, гидроизоляции и финишных слоев покрытия транспортная развязка на Московской площади будет полностью готова к сдаче в эксплуатацию», – сообщил руководитель «Киевавтодора».

Во время осмотра новой станции метро «Демеевская», выход из которой предполагается с обеих сторон Московской площади, начальник КП «Киевский метрополитен» Владимир ФЕДОРЕНКО сообщил, что на станции осталось выполнить незначительное количество работ: закончить установку турникетов, завершить наладочные работы по эскалаторам и некоторые отделочные работы в тоннелях.

«Пробный пуск поезда, запланированный на следующую неделю, является обязательным технологическим аспектом введения достроенной линии метрополитена в эксплуатацию. Таким образом мы сможем проверить, как работают все основные системы на линии. После этого начнем технологическую обкатку путей, которая выполняется точно по графику с соответствующими интервалами движения поездов и всегда предшествует началу пассажирских перевозок в полном объеме», – отметил В.ФЕДОРЕНКО.

Как сообщалось, метро на Теремки на отрезке в 3,8 км начали строить в 2005 году. Сначала его планировали завершить в 2008-м, потом в 2009 году.

Наряду с введением в эксплуатацию новых станций «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская» на Куреневско-Красноармейской линии метро столичные метростроевцы планируют до ноября завершить подготовку и направить на экспертизу проектную документацию на строительство следующих станций метро этой линии: «Выставочный комплекс», «Ипподром», «Теремки».