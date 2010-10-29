Кабмин намерен привлечь 90 млн. долл. для строительства дорог в Киевской области

Кабинет министров Украины намерен привлечь 90 млн. долларов иностранного кредита для строительства дорог в Киевской области.

Об этом сегодня журналистам в Вышгороде Киевской области заявил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

"Принято постановление Кабинета министров о поддержке выделения для «Укравтодора» кредитных средств в сумме 90 млн. долларов. Это проект Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Начиная со следующего года, в течение двух лет данные средства пойдут на строительство развязок автодорог на подъездах к Киеву в 30-километровий зоне. Мы будем строить мостовые переходы над наибольшими трассами возле Киева", - сказал он.