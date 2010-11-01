Китай отправил на орбиту очередной навигационный спутник
09:23, 01 ноября 2010Транспорт/Связь
0
В понедельник, 1 ноября, КНР успешно отправила на околоземную орбиту шестой по счету спутник национальной навигационной системы "Бэйдоу" (Компас), передает Xinhua.
Навигационная система "Бэйдоу" - китайский аналог американской GPS и российской ГЛОНАСС. Ее реализация началась в КНР в 2000 году, первый спутник был выведен на орбиту в 2007 году. В 2010 году запущено уже 4.
По данным китайских разработчиков, система заработает уже в 2012 году, ее услугами смогут пользоваться все жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Всего же КНР планирует отправить в космос 35 спутников системы к 2020 году, тогда они покроют всю территорию планеты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter