Китай отправил на орбиту очередной навигационный спутник

В понедельник, 1 ноября, КНР успешно отправила на околоземную орбиту шестой по счету спутник национальной навигационной системы "Бэйдоу" (Компас), передает Xinhua.

Навигационная система "Бэйдоу" - китайский аналог американской GPS и российской ГЛОНАСС. Ее реализация началась в КНР в 2000 году, первый спутник был выведен на орбиту в 2007 году. В 2010 году запущено уже 4.

По данным китайских разработчиков, система заработает уже в 2012 году, ее услугами смогут пользоваться все жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всего же КНР планирует отправить в космос 35 спутников системы к 2020 году, тогда они покроют всю территорию планеты.