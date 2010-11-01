Терминал "F" аэропорта «Борисполь» начал обслуживать международные рейсы

С 31 октября 2010 из нового терминала "F" аэропорта "Борисполь" начали осуществляться международные регулярные, чартерные и лоу-кост рейсы национальных и иностранных перевозчиков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, за первый день работы терминала было обслужено 30 рейсов на вылет и столько же на прибытие с общим количеством около 6 000 пассажиров.

Первыми посетителями нового терминала стали пассажиры авиакомпаний «Международные авиалинии Украины» и Utair с чартерами до Шарм-Эль-Шейха.

«Мы планомерно и четко выполняем мастер-план развития аэропорта «Борисполь». Это первый шаг. Далее - терминал D, инфраструктурные объекты. Мы строим систему, которая позволит сделать главный аэропорт страны аэропортом международного класса», - отметил Генеральный директор ГП МА «Борисполь» Борис ШАХСУВАРОВ.

Согласно сообщению, уже сейчас из нового терминала осуществляют рейсы такие авиакомпании, как: «Международные авиалинии Украины», «Украинские средиземноморские авиалинии», UTAIR, WIZZ AIR, FINNAIR, JAMAHIRIYA LIBYAN ARAB AIRLINES, ROYAL JORDANIAN, ARMAVIA, «ДонАвиа», «РусЛайн». В ближайшее время свой плановый переход осуществят другие авиакомпании.

Справка УНИАН. Площадь нового терминала F составляет 20685,6 кв.м. Пропускная способность - 900 пассажиров / час (на вылет) и столько же на прилет; в пиковый период существует возможность обслуживания до 1500 пассажиров / час (на вылет).

Строительные работы по возведению терминала начались 16 июля 2009 и были завершены в августе 2010 года. Генеральным подрядчиком выступила украинская компания ООО "Микол". Финансирование объекта осуществлялось полностью за средства ГП МА «Борисполь».

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.