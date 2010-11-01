Президент РФ наградил орденом Дружбы начальника ЮЖД

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о награждении орденом Дружбы нескольких граждан Украины, в том числе награду получил начальник Южной железной дороги Виктор Остапчук.

Как говорится в документе, "за большой вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной" ордены Дружбы также получили председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин и заведующая библиотекой ассоциации "Русский культурный центр" в городе Симферополь Татьяна Иванченко.

В соответствии с этим же указом, глава российского государства наградил председателя Овидиопольского районного совета Одесской области Владимира Левчука и главного редактора Тернопольского филиала книжного издательства "Ранок" Сергея Ткачева.