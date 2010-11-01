«АвтоКрАЗ» создал двухосный автомобиль КрАЗ Н12.0

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» вслед за базовым автомобилем пятого семейства – самосвалом КрАЗ С20.0 (6х4) – создала двухосное автомобильное шасси КрАЗ Н12.0 колесной формулы 4х2.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно сообщению, шасси имеет компоновку «кабина над двигателем», кабина – каркасно-панельного типа аналогичная КрАЗ С 20.0. В отличие от капотной кабины, подвеска не жесткая, пружинная с четырьмя гидравлическими амортизаторами, что резко снижает вибронагруженность рабочего места водителя и места пассажира.

Шасси КрАЗ Н12.0 оснащено новым шестицилиндровым двигателем ЯМЗ-536 (Euro 4) мощностью 312 л.с. и крутящим моментом 1230Нм, оборудованным системой рециркуляции выхлопных газов и глушителем отработавших газов со встроенным катализатором, однодисковым сцеплением MFZ 430 и коробкой передач 9JS150ТА. Конструкция двигателя позволяет без существенных затрат достичь показателей Евро-5.

Задняя подвеска шасси КрАЗ Н12.0, в отличие от серийных моделей, имеет новую конструкцию балансирной подвески задних колес, серийную переднюю ось, аналогичную полноприводному КрАЗ-5233ВЕ, рулевой механизм интегрального типа и целый ряд других конструктивных изменений, ранее не применявшихся на автомобилях КрАЗ. Комфортабельная кабина имеет современную панель приборов, оборудована системой климат-контроля, рассчитана под установку различных двигателей, включая V-образные, адаптирована под установку рулевого управления справа, а также имеет регулируемую рулевую колонку по углу и высоте.

На шасси КрАЗ Н12.0 будет установлено навесное оборудование для сбора мусора с задней загрузкой контейнеров (евроконтейнеров объемом 120-1100 л) объемом бункера 17 куб. м.

Проведенные специалистами Торгового дома ХК «АвтоКрАЗ» маркетинговые исследования говорят о том, что спрос на внутреннем рынке на коммунальную технику достаточно большой. На это шасси можно будет установить более 16 специальных надстроек для использования машины в городском цикле. К тому же шасси КрАЗ Н12.0 со спецнадстройками может с успехом использоваться в аграрном секторе как автомобиль, имеющий небольшую грузоподъемность, к примеру, для перевозки молока, топлива, удобрений и пр. Ранее специальные установки монтировались в основном на шасси белорусского и российского производства. После постановки шасси Н12.0 на производство украинский производитель грузовой техники – холдинговая компания «АвтоКрАЗ» – сможет обеспечить потребность внутреннего рынка в мобильных малотоннажных специальных автомобилях отечественного производства.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году «АвтоКрАЗ» отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% реализации 2008 года.