Проникновение Windows 7 в Украине превышает мировой уровень

Спустя год после начала продаж Windows 7 более 18,7% украинских пользователей уже работают на компьютерах с этой операционной системой. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».

«Украинцы осваивают новую Windows быстрее, чем пользователи в мире, – общемировой показатель составил 17,1%», - говорится в сообщении.

За первый год в мире продано более 240 млн. копий Windows 7. Это позволило аналитикам назвать ее самой быстро продаваемой операционной системой в истории. По данным IDC, около 90% компаний во всем мире уже начали переход на Windows 7 или планируют начать в скором времени.

В Украине темпы продаж Windows 7 на 11% превысили темпы продаж Windows Vista в первый год ее существования. 54% лицензий Windows 7 в Украине продаются предустановленными на ПК, а 40% продаж приходится на корпоративный сектор в виде апгрейда с ХР или Vista.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.