Попов представил нового начальника Киевского метрополитена

В Киевской горгосадминистрации сегодня был официально представлен новый начальник коммунального предприятия “Киевский метрополитен” Владимир ФЕДОРЕНКО (до этого времени был и.о. начальника метрополитена).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, его представил на расширенном заседании коллегии столичной госадминистрации первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

А.ПОПОВ подчеркнул важность стоящих перед В. ФЕДОРЕНКО задач.

Как сообщал УНИАН, В.ФЕДОРЕНКО был назначен и.о. начальника Киевского метрополитена в августе после того, когда руководитель этого предприятия Петр МИРОШНИКОВ написал заявление об увольнении по собственному желанию, и это увольнении согласовал А.ПОПОВ.