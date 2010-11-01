ВОЛЯ ввела два новых интернет-пакета

Компания ВОЛЯ расширила свою линейку интернет-пакетов, пополнив ее двумя новыми регулярными интернет-пакетами без тарификации трафика – «Воля Драйв» и «Воля Эксперт».

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, в интернет-пакете «Воля Драйв» предлагается скорость до 10 Мбит/с. Стоимость этого пакета составляет около 100 грн./мес. с учетом предоставления в пользование модема, при этом для абонентов «Воля Преміум ТВ» действует специальная стоимость пакета, которая более чем на 10% ниже стандартной стоимости (также с учетом предоставления в пользование модема).

В интернет-пакете «Воля Эксперт» предлагается скорость до 38 Мбит/с. Стоимость пакета составляет около 150 грн./мес. с учетом предоставления в пользование модема, при этом для абонентов «Воля Преміум ТВ» действует специальная стоимость пакета, которая ниже стандартной почти на 15% (с учетом предоставления в пользование модема).

Таким образом, как отметила А.СИГДА, в настоящее время для подключения и перехода (на другой пакет) доступны следующие регулярные интернет-пакеты без тарификации трафика: «Воля Buzz» со скоростью доступа 512 Кбит/с; «Воля Boom» – 2 Мбит/с; «Воля Драйв» – до 10 Мбит/с; «Воля Эксперт» – до 38 Мбит/с; «Воля Абсолют» – до 150 Мбит/с (по технологии DOCSIS 3.0).

При этом во всех интернет-пакетах для пользователей услуги «Воля Преміум ТВ» на интернет-пакеты действует специальная цена. Пользователям пакетов «Воля Buzz» и «Воля Boom» также предлагается дополнительный сервис «Boost-а-day», с помощью которого можно на сутки вдвое увеличить скорость доступа в Интернет.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 420 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.