На железных дорогах против гриппа вакцинировано 70% работников

На железных дорогах Украины продолжается вакцинация работников, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей, для защиты от заболевания гриппом. На сегодня вакцинировано 23 тыс. 248 работников, что составляет 67,7% от плана.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, прививки таким группам работников, как машинисты и помощники машинистов, билетные кассиры, работники вокзалов и станций, проводники, руководящий состав, путейщики и медицинские работники, выполняются за средства железных дорог в отраслевых медицинских учреждениях на добровольной основе.

Всего в нынешнем сезоне выразили желание сделать прививку 34 тыс. 358 железнодорожников. На Львовской и Приднепровской дорогах проведено 8 тыс. и 7 тыс. прививок соответственно, что составляет 100% от запланированного. На других железных дорогах вакцинация продолжается. Так, на Донецкой - сделано 3939 прививок, на Южной - 2000, на Юго-Западной - 1436, на Одесской - 873.

Напомним, что такие профилактические меры на железных дорогах осуществляются ежегодно в период сезонного повышения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями с целью предупреждения развития эпидемии.