Сирия выступает за сотрудничество с Украиной в транспортной сфере

Сирия считает необходимым развивать сотрудничество с Украиной в транспортной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе 7-го заседания украинско-сирийского межправительственного комитета глава делегации Сирии, министр финансов Сирии Мухаммед аль ХУСЕЙН.

Он отметил, что Сирия заинтересована в присоединении к проекту железнодорожного транспортного сообщения «Викинг», также есть заинтересованность в развитии морского транспортного сообщения с тем, чтобы наладить сообщение между сирийскими портами в Средиземном море и украинскими - в Черном.

Кроме того, М.ХУСЕЙН подчеркнул, что транспортное сообщение между Сирией и Украиной необходимо расширить. «Авиационное сообщение для нас является также очень важным – между Алеппой и Одессой, между Киевом и Дамаском, по всем направлениям нам необходимо создавать новые рейсы», - сказал министр.

Он подчеркнул, что развитие сотрудничества в транспортной сфере создаст условия для расширения номенклатуры товаров и увеличения товарооборота в двухсторонней торговле.