Windrose ввела услугу онлайн-регистрации

С началом зимней навигации авиакомпания Windrose airlines вводит услугу онлайн-регистрации на своем сайте для пассажиров, вылетающих из аэропорта «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, онлайн-регистрация начинается за 23 часа до вылета и заканчивается за 4 часа до вылета, когда начинает работу стойка регистрации в аэропорту.

Пассажиры, путешествующие без багажа, могут пройти с посадочным талоном прямо на посадку в самолет. Пассажиры, у которых есть багаж, также могут зарегистрироваться онлайн, а по прибытии в аэропорт сдать багаж на стойке регистрации багажа.

Самостоятельная регистрация на веб-сайте особенно удобна пассажирам утренних рейсов, когда дорог каждый лишний час отдыха.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-авиарейсов.