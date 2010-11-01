«Транссвязь» завершила 9 месяцев с убытком 1,8 млн. грн.

ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" завершило январь-сентябрь 2010 года с чистым убытком 1,841 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года чистая прибыль предприятия составила 0,102 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. завод «Транссвязь» сократил чистый доход на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 12,619 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 6,7% – до 14,559 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" (Харьков) производит аппаратуру телемеханики и автоматики на железнодорожном транспорте, аппаратуру железнодорожной связи, аппаратуру автоблокировки, релейную аппаратуру, аппаратуру электропитания.

100% акций ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2009 году харьковский завод «Транссвязь» сократил чистую прибыль на 9,1% по сравнению с 2008 годом – до 140 тыс. грн.