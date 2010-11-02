Лондонская подземка сегодня начинает забастовку

В британской столице сегодня вечером начнется очередная - уже третья по счету за последние два месяца - 24-часовая забастовка работников метрополитена, в которой примут участие свыше 11 тыс. человек.

Профсоюзы объявили серию стачек, чтобы помешать планам руководства старейшей в мире "подземки" сократить число билетных касс, что грозит увольнением в общей сложности 800 сотрудников.

В связи с акцией протеста инженерный персонал метро начнет забастовку с 19:00 по местному времени, а оперативный персонал не выйдет в смены, начинающиеся после 21:00.

С серьезными транспортными затруднениями миллионы жителей британской столицы и пригородов будут сталкиваться на протяжении сразу нескольких дней - как ожидается, функционирование транспортной системы города вернется к норме не ранее утра четверга. По имеющимся данным, затронутыми стачкой окажутся большинство линий метро, а косвенно - весь город, так как дополнительная нагрузка ляжет на альтернативные маршруты перемещения пассажиров.

Чтобы дать лондонцам в условиях забастовки работников метро возможность добраться по своим делам, Транспортное управление Лондона пообещало вывести на городские линии дополнительные пассажирские автобусы и увеличить пропускную способность речного транспорта. В то же время, проведение намеченных дорожных работ, где это возможно, откладывается, либо сокращается - власти пытаются обеспечить движение транспорта по дорогам в районах ключевых развязок столицы.

Завершающий четвертый этап многоступенчатой забастовки намечен на 28 ноября. Первый пришелся на 6-7 сентября, второй - на 3-4 октября, напоминает ИТАР-ТАСС.

От забастовки лондонских метрополитеновцев в этот раз могут пострадать и российские болельщики, которые прибудут в британскую столицу на матч отборочного тура Лиги Чемпионов между московским клубом "Спартак" и лондонским "Чесли" вечером 3 ноября.

Официальный интернет-сайт "Спартака" несколько дней назад опубликовал специальное сообщение с информацией о забастовке в лондонском метро и карту окрестностей стадиона "Стамфорд Бридж".

"Поезда будут циркулировать, но в очень ограниченном объеме. В связи с этим мы рекомендуем вам выезжать на стадион с большим запасом времени", - отмечается в сообщении.

Особо оговаривается, что ближайшая к стадиону станция "Фулхэм Бродвей" (Fulham Broadway) будет закрыта. Болельщикам рекомендуется пользоваться станциями "Эрлс Корт" (Earls Court) и "Вест Бромптон" (West Brompton), а также наземным транспортом.

Ожидается, что подобное предупреждение для фанатов в преддверии матча опубликует и футбольный клуб "Челси".