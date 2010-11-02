British Airways в апреле-сентябре получила 33 млн. евро прибыли

Чистая прибыль British Airways Plc в апреле-сентябре 2010 года составила ?133 млн.

Чистая прибыль британской авиакомпании British Airways Plc (BA) в I полугодии 2010-2011 финансового года (апрель-сентябрь с.г.) составила 116 млн фунтов стерлингов (?133 млн) против чистого убытка за тот же период годом ранее в размере 208 млн фунтов.

Выручка авиаперевозчика за отчетные 6 месяцев составила 4,45 млрд фунтов (?5,1 млрд), что на 8,4% выше сравнительного показателя годовой давности (4,1 млрд фунтов). Такие цифры приводятся в распространенном 1 октября отчете компании.

British Airways отчиталась о прибыли впервые за 2 года благодаря сокращению операционных расходов и восстановлению спроса на авиаперевозки. Так, операционные издержки авиакомпании сократились на 1,5%, а средний доход от одного пассажира на километр пути увеличился на 17,2%, передает "Транспортный бизнес".

В апреле 2010 года British Airways и крупнейший авиаперевозчик Испании Iberia подписали соглашение о слиянии, которое будет завершено в январе 2011-го.