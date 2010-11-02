Строительство ж/д ветки в порту Рени нецелесообразно

«Строительство железнодорожной ветки в Рени – это закапывание денег в песок». Такое мнение высказал журналистам начальник Одесской железной дороги (ОЖД) Илья Левицкий, сообщает информиздание "ЭХО".

По его словам, Ренийскому порту надо искать альтернативные пути увеличения грузооборота.

«Гораздо проще договориться о снижении тарифов на перевозки, как это было сделано с Молдовой. Тем более, что этой стране деться некуда, так как она окружена украинским железными дорогами», - считает Илья Левицкий.

Как отметил начальник ОЖД, строительство железнодорожной ветки на Рени сегодня будет крайне дорогостоящим из-за того, что земля распаевана, после чего ее стоимость значительно выросла.