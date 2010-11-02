Москвичи смогут c января оплачивать метро через мобильник

В январе будущего года в Московском метрополитене начнет работать система оплаты проезда с помощью мобильного телефона. Об этом заявил сегодня на заседании правительства Москвы начальник столичной подземки Дмитрий Гаев, сообщает k2kapital.

«Сейчас мы работаем с оператором сотовой связи МТС по оплате проезда с помощью мобильного телефона. С января (такой способ оплаты) пойдет», - сообщил Гаев.

Он напомнил, что на сегодняшний день проезд в метро можно оплатить с помощью банковской карты ряда банков, заключивших соответствующее соглашение с Московским метрополитеном.