В международном аэропорту «Харьков», в котором группа DCH проводит модернизацию к Евро-2012, уже проложено 500 метров новой взлетно-посадочной полосы, что составляет пятую часть запланированного.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель дирекции по строительству аэропорта «Харьков» Александр СИВАЛЬНЁВ.

По его словам, в рамках реконструкции аэродромного комплекса на этом 500-метровом участке полностью завершена укладка верхнего слоя – тяжелого бетона М-450. Общая толщина бетонного покрытия полосы, которая сооружается по новым технологиям, составляет 400 мм Ширина полосы – 45 метров. Проектная длина – 2500 м.

А.СИВАЛЬНЁВ отметил, что сооружение полосы проходит согласно плану и она будет готова к эксплуатации в августе-сентябре следующего года. Реконструкция всего аэродромного комплекса аэропорта «Харьков» должна завершиться в октябре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году группа DCH завершила сооружение нового терминала международного аэропорта «Харьков» и начала строительство временного.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из важнейших объектов, которые реконструируются к Евро-2012. Проект стартовал после того, как 1 апреля 2008 года компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, президент – украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на право аренды целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Проект реконструкции включает в себя строительство нового, а также временного терминалов, реконструкцию старого (исторического), строительство новой взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт перрона, благоустройство привокзальной площади. После завершения реконструкции аэропорт сможет принимать различные воздушные суда, в том числе типа Airbus A-320 и Boeing B-737.

Группа DCH с 2007 года реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и международного аэропорта «Харьков». Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в подготовку Харькова к Евро-2012 по состоянию на конец первого полугодия 2010 года превысила 2 млрд. грн.