"Укртелеком" расширил международный роуминг в Португалии и Великобритании

ОАО "Укртелеком" расширил международный роуминг мобильной связи (ТМ Utel) для абонентов предоплаченных услуг в Португалии и Великобритании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Роуминг-партнером компании стал оператор Vodafone Roaming Services SARL (бренд Vodafone). Теперь абоненты мобильной связи "Укртелекома" могут воспользоваться мобильным Интернетом и голосовым роумингом в сетях указанных стран этого оператора.

Сегодня услуги международного роуминга для абонентов мобильной связи "Укртелекома" доступны в почти 70 странах мира.

При этом абонентам мобильной связи "Укртелекома" доступен мобильный Интернет в 44 странах мира.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.