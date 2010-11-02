Абонентам компании ВОЛЯ стал доступен музыкальный канал Nat Geo Music

Компания ВОЛЯ добавила в цифровые пакеты новый международный музыкальный канал Nat Geo Music.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, канал Nat Geo Music с 1 ноября 2010 года доступен для абонентов в тестовом режиме во всех пакетах, начиная с базового «Україна і світ». На постоянной основе канал будет добавлен с 1 января 2011 года в пакеты «Меломан» и «Всесвіт».

На телеканале Nat Geo Music представлена современная музыкальная культура мира во всем ее разнообразии, с высоким качеством. Вещание осуществляется в ритмах мелодий всего мира, на телеканале представлены самые популярные песни и мелодии известных певцов и молодых талантливых музыкантов.

Nat Geo Music доступен для просмотра на месте Test 2, частота 378 МГц. Для корректного отображения названий каналов абонентам рекомендуется выполнить поиск на соответствующей частоте или обновить перечень каналов в ТВ-тюнере. Подробную инструкцию по настройке ТВ-тюнера абоненты получают при подключении.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более 420 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.