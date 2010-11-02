Корейская «Хюндай» поставит «Укрзализныце» 6 скоростных поездов к Евро-2012

К чемпионату Европы 2012 года по футболу предусматривается поставка «Укрзализныце» шести поездов компанией «Хюндай Корпорейшн».

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА по результатам его рабочего визита в Республику Корея.

Согласно сообщению, еще четыре поезда могут быть закуплены до конца 2012 года.

По данным пресс-службы, в частности, украинская сторона ожидает определенного улучшения условий кредита, который предоставляет Корея на закупку, и ожидается, что контракт между «Укрзализныцей» и «Хюндай Корпорейшн» будет подписан в начале декабря текущего года.

Как отмечается в сообщении, использование скоростных поездов, которые могут развивать скорость до 180 км/час, позволит на треть сократить время передвижения между городами, принимающими Евро-2012.

Согласно сообщению, в ходе визита Б.КОЛЕСНИКОВ ознакомился со структурой и деятельностью компании. Вице-премьер-министр проинформировал руководство компании о планах правительства Украины по модернизации украинской экономики, краткосрочных и долгосрочных перспектив ее развития.

«Хюндай" - единственная компания в мире, которая пообещала сделать для нас шесть поездов за 16 месяцев. Другие компании в этот срок могут выдать максимум два поезда», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также в ходе переговоров обсуждалась возможность создания совместного предприятия по производству поездов на одном из украинских предприятий.

Кроме этого, в рамках рабочего визита вице-премьер-министр обсудил возможности сотрудничества в судостроении, энергетике, информационных технологиях и автопроме.