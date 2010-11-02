Переработка грузов в украинских портах за 10 месяцев составила более 88 млн. т

По оперативным данным Государственной администрации морского и речного транспорта (Укрморречфлот), по состоянию на 31 октября 2010 года общий объем переработки грузов в восемнадцати морских торговых портах составил 88 млн. 373,8 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

«Ситуация с обработкой грузов в портах стабилизирована. Сейчас мы принимаем меры, которые позволят в следующем году вернуть утраченные показатели, и сегодняшняя динамика позволяет нам надеяться на быстрый результат », - отметил министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

В частности, по итогам октября среди лидеров по росту объемов переработки грузов: Измаильский порт - рост на 1 млн. 395 тыс. тонн (на 34% больше октября 2009 г.), Феодосийский порт - на 2 млн. 042 тыс. тонн (+28%); Белгород-Днестровский порт - на 151 тыс. тонн (+20%).

Среди лидеров по обработке транзитных грузов: Феодосийский порт, который обработал 1 млн. 791 тыс. тонн, что на 41% больше, Херсонский порт - 225,7 тыс. тонн (+36%); специализированный порт «Октябрьск» - 28,4 тыс. тонн (+35%).

Напомним, основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, являются руда, зерно, металлы, уголь, нефть и нефтепродукты.

Справка УНИАН. Морские торговые порты Украины по итогам 2009 года переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в 2008 году.