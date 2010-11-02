На ЮЖД открыт электрифицированный участок Полтава - Малая Перещепинская

На Южной железной дороге открыто железнодорожное сообщение на электротяге на участке Полтава - Малая Перещепинская железнодорожного направления Полтава - Кременчуг - Бурты.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, это мероприятие осуществлено в рамках реализации «Программы электрификации железных дорог Украины на 2008-2020 годы», разработанной с целью внедрения энергосберегающих технологий, увеличения провозной способности и обеспечения устойчивой работы железных дорог.

Электрификация участка Полтава - Малая Перещепинская выполнена на развернутой длине 59,8 км. В частности, на участке осуществлен комплекс мероприятий - это строительство и монтаж контактной сети, строительно-монтажные работы по переоборудованию энергетики, внешнего освещения 2 станций, 9 остановочных платформ, 6 переездов и др.

На участке Полтава - Малая Перещепинская работниками путевого хозяйства проложено 14,6 км вторых путей, 2 км приемо-отправочных путей, 29 стрелочных переводов, капитально отремонтировано 2 переезда. Кроме этого, выполнены работы по модернизации пути на 52 км, а также усиленный капитальный и капитальный ремонт пути на 16 км.

На перегонах и станциях установлены и смонтированы 46 новых светофоров. На станции Полтава Южная внедрена электрическая централизация с микропроцессорным маршрутным набором. Также модернизированы устройства электрической централизации на ст. Малая Перещепинская, размещенные в новом специализированном термоконтейнере.

На электрифицированных участках проведена реконструкция вокзальных комплексов и платформ на станциях Головач и Малая Перещепинская. Также проведен капитальный ремонт 17 пассажирских платформ на остановочных пунктах с устройством современного покрытия и монтажом пассажирских навесов. На платформах установлены ограждения и обеспечено освещение в темное время суток.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время завершаются работы по электрификации парков станции Кременчуг развернутой длиной 33,7 км. Также начаты работы по электрификации участка Малая Перещепинская - Новосенжары развернутой длиной 34,9 км и на перегоне Кременчуг - Потоки, проводятся работы по реконструкции тяговой подстанции Полтава-Южная.

Завершить работы по электрификации всего участка Полтава - Кременчуг запланировано в 2011 году. Как отмечают в ведомстве, введение участка в эксплуатацию позволит уменьшить расходы на оплату энергоносителей, разграничить грузовое и пассажирское движение. В дальнейшем, после электрификации направления Знаменка - Каменка - Долинская - Николаев - Херсон - Джанкой, планируется создать второй, параллельный основному, электрифицированный ход на Крым и к портам Черного моря.