Междугородние пассажирские автобусы хотят оборудовать GPS-приборами

Министерство транспорта и связи Украины рассматривает возможность внедрения системы GPS-мониторинга для контроля за каждым отдельным автобусом в режиме реального времени и дисциплины водителей по соблюдению режима труда и отдыха, скоростного режима, расписания движения.

Как сообщает УНИАН пресс-служба министерства, об этом говорилось на совещании с автоперевозчиками, состоявшемся под председательством заместителя министра Алексея БАРАНОВА.

Согласно сообщению, система GPS-мониторинга работы пассажирских автоперевозчиков, осуществляющих перевозки в междугородном сообщении, позволит влиять на безопасность перевозок и качество работы каждого перевозчика.

Как подчеркнул замминистра, мгновенное получение оперативной информации о состоянии движущегося пассажирского автобуса позволяет контролировать качество предоставляемых услуг каждым перевозчиком в рамках утвержденного паспорта маршрута. «Соответствие движения и остановок транспортного средства заданному маршруту и его скоростные параметры могут стать теми точками, по которым можно контролировать безопасность пассажирских перевозок на междугородном сообщении, режим труда и отдыха водителя и его скоростной режим», - отметил А. БАРАНОВ. Он напомнил, что по статистике 85% погибших и 70% травмированных пострадали в результате ДТП, произошедших на дорогах междугородного сообщения.

Участники совещания пришли к согласию о необходимости дальнейших широких консультаций с перевозчиками для принятия согласованного решения и дальнейших шагов по внедрению системы GPS-мониторинга.