ВР приняла за основу проект закона о судоходстве на внутренних водных путях Украины

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона «О судоходстве на внутренних водных путях Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовал 261 народный депутат из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью разработки проекта является правовое урегулирование правоотношений в сфере судоходства на внутренних водных путях, то есть деятельность, связанную с использованием судов для перевозки грузов, пассажиров, багажа, почты, порядок эксплуатации внутренних водных путей, регистрации судов и права плавания под Государственным флагом, правовое положение экипажа судна, его состав, права и обязанности капитана (командира) судна.

В проекте закона Украины «О судоходстве на внутренних водных путях» определяются понятия внутренних водных путей, судна, судовладельца и владельца судна, положения относительно определения порядка эксплуатации внутренних водных путей, регистрации судов и права плавания под Государственным флагом, необходимость наличия судовой документации. Законопроект предусматривает закрепление норм, которые регулируют правовое положение экипажа судна, его состав, права и обязанности капитана (командира) судна, нормы по безопасности судоходства, регулирования движения судов, организацию перевозок грузов, пассажиров и багажа.

Нормами законопроекта предусматриваются положения по регулированию правоотношений при возникновении чрезвычайного происшествия и возмещения ущерба от столкновения судов и загрязнения водной среды.