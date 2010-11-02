3-5 ноября в Киеве юным пассажирам метро будут дарить книжки «Веселые правила Метроши»

На протяжении трех дней — 3, 4 и 5 ноября — с 12.00 до 14.00 на всех станциях столичного метрополитена работники подземки будут распространять среди юных пассажиров книжки «Веселые правила Метроши».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, всего предусматривается раздать 20 тыс. таких книжечек. Акция началась сегодня, 2 ноября, в рамках празднования 50-й годовщины со дня введения в действие первого участка метрополитена, и с целью популяризации среди дошкольников и детей младших классов Киевского метрополитена как городского социального транспорта. С 12.00 до 14.00 сегодня на станции «Лукьяновская» Сырецко-Печерской линии было роздано около 2 тыс. экземпляров «Веселых правила Метроши».

“Проведение такой акции подтверждает повседневную заботу администрации Киевского метрополитена о своих маленьких пассажирах, которые должны знать правила поведения в метрополитене. Книжечка хорошо иллюстрирована, стихотворения написаны в шутливой форме от имени мифического героя – Метроши, который рассказывает детям, как безопасно пользоваться метрополитеном”, - отметили в пресс-службе метрополитена.

К стихотворным поучительным правилам добавлена карта-схема столичного метро с размещенными на ней станциями – действующими и запланированными.