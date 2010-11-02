Минтранс усилит проверки готовности пассажирского автотранспорта к зиме

Министерство транспорта и связи Украины усилит проверки готовности пассажирского автотранспорта к работе в зимний период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, с 9 по 27 ноября 2010 года будет реализован комплекс профилактических мероприятий на автомобильном транспорте «Перевозчик-зима-2010».

Помимо профилактических мероприятий – разъяснительной работы, будут проведены совместные внеплановые проверки автомобильных перевозчиков, водители которых в течение текущего года совершили серьезные дорожно-транспортные происшествия или допустили грубые нарушения правил дорожного движения.

Для этого будут созданы совместные рабочие группы из числа работников ГАИ ГУМВД, УМВД и территориальных управлений Глававтотрансинспекции в Автономной Республике Крым, областях, Киеве и Севастополе.

Комплексом мероприятий «Перевозчик-зима-2010» предусмотрена проверка субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров и грузов на основании выданных лицензий, характеристики автобусов, используемых для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов, а также нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов, и т.п.

При проверках технического состояния автобусов, особенно тех, которые эксплуатируются в горной местности, внимание будет сконцентрировано на их готовности к работе в зимний период, исправности запасных выходов, укомплектованности средствами пожаротушения, нормативах пробега автобусов с начала эксплуатации, фактах установления дополнительных мест для сидения пассажиров и пр.

Напомним, согласно решению внеочередной коллегии Министерства транспорта и связи по повышению безопасности на транспорте, состоявшейся 21 октября т.г., Департамент безопасности в области совместно с Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация безопасности дорожного движения» организует проведение с 15 по 21 ноября 2010 года Недели безопасности дорожного движения.