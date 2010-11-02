Украина купит у “Хюндай” 6 скоростных поездов к Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ обсудил с руководством компании “Хюндай” возможность приобретения Украиной 6 скоростных поездов к началу Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

В частности, Б.КОЛЕСНИКОВ провел переговоры с руководством компании «Хюндай Корпорэйшн» по вопросам стратегического сотрудничества в ходе рабочего визита в Корею.

Также вице-премьер ознакомился со структурой и деятельностью компании. Он проинформировал руководство компании о планах правительства по модернизации украинской экономики, краткосрочных и долгосрочных перспективах ее развития.

Стороны выразили взаимное понимание по вопросам сотрудничества. В первую очередь, речь идет о поставке шести скоростных поездов корейского производства для потребностей Украины во время проведения чемпионата Европы 2012 года по футболу. Использование скоростных поездов, которые могут развивать скорость до 180 км в час, позволит на треть сократить время передвижения между городами, принимающими Евро-2012.

К началу чемпионата предусматривается поставка шести поездов, и еще четыре поезда могут быть закуплены до конца 2012 года. В частности, украинская сторона ожидает определенное улучшение условий кредита, который предоставляет Корея на закупку, и ожидается, что в начале декабря текущего года контракт между «Укрзализныцей» и «Хюндай Корпорейшн» будет подписан.

«Хюндай» – единственная компания в мире, которая пообещала сделать для нас шесть поездов за 16 месяцев. Другие компании в этот срок могут выдать максимум два поезда», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также в ходе переговоров обсуждалась возможность создания совместного предприятия по производству поездов на одном из украинских предприятий. Кроме этого, в рамках рабочего визита вице-премьер-министр обсудил возможности сотрудничества в судостроении, энергетике, информационных технологиях и автопроме.