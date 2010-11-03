Донецкая ж/д побила месячный рекорд по максимальной нагрузке

По итогам работы на дороге в октябре 2010 года Донецкая железная дорога погрузила 12,962 млн тонн грузов. Это 39% от общих объемов Укрзализныци.

В среднем за сутки погрузка составило 418 тыс. тонн: 108,6% к плану и 105,4% к аналогичному периоду 2009 года.

Основным видом груза, перевозимого железная дорога, является каменный уголь. В течение месяца его погружено 7244000 тонн, что составляет 55,9% от общих объемов перевозок по дороге.

Также среди основных грузов за этот период были черные металлы - 1 тыс. 180 тонн, флюсы - 1 тыс. 159 тонн, кокс - 785 тыс. тонн, нефтепродукты - 398 тыс. тонн, строительные материалы - 375 тыс. тонн и т.д.

Грузооборот в октябре составил 3344950000 тонн / км. Это 109% к плану и 107,6% к прошлому году.

За месяц транспортники выгрузили 183 923 вагонов, что составляет 35,4% от общих объемов Укрзализныци. В среднем в сутки выгрузка составила 5 тыс. 933 вагона. Это 102,4% к плану и 104,7% к 2009 году.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3 тыс. 294 тонн - плюс 4,6% к плану. Средняя техническая скорость - 39,4 км / ч, что на 4,8% превышает плановый показатель.

Справка. За 10 месяцев 2010 года Донецкая железная дорога отправила более 117 млн тонн грузов. В среднем за сутки погрузка составляет 385 678 тонн. Это превышает плановые показатели на 5,1% и прошлогодний показатель на 7,9%.