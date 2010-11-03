Плату за соединение при звонке на мобильный отменят
НКРС одобрила новые Правила предоставления телекоммуникационных услуг
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) одобрила проект постановления Кабинета министров Украины “Об утверждении Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг” (далее – Правила).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.
Согласно сообщению, «проект Правил в новой редакции учитывает изменения, которые состоялись на рынке телекоммуникаций за последние годы», и систематизирует основные составляющие предоставления и получения всех видов телекоммуникационных услуг. Нормативный документ разработан с целью установления единых правил предоставления услуг операторами телекоммуникаций и защиты прав потребителей при получении таких услуг.
Правилами предусматривается, что оператор обязан безвозмездно предоставлять для ознакомления потребителю достоверную и полную информацию относительно перечня услуг, условий их предоставления и получения. Операторов, провайдеров телекоммуникаций обязали осуществлять адресное информирование потребителей, в частности, при изменении тарифов на услуги. При этом измененные тарифы могут предоставляться потребителю лишь при условии предоставления последним согласия.
Кроме того, усилена ответственность третьих лиц, которые предоставляют услуги с использованием сетей и средств телекоммуникаций операторов, провайдеров. Провайдеры таких услуг обязаны к началу предоставления ими услуг безвозмездно информировать потребителя о наименовании и тарифах на информационные, справочные, развлекательные и другие услуги, а также предоставлять потребителю возможность согласиться или отказаться от установления соединения. В свою очередь, операторы должны обеспечить информирование потребителей о суммах средств, списанных за услуги третьих лиц.
В новой редакции Правил предусмотрен ряд изменений относительно учета и тарификации телекоммуникационных услуг. Для учета услуг предложено использовать в сетях мобильной и фиксированной связи такие единицы, как секунды, байты, штуки. Кроме того, предусмотрены механизмы осуществления контроля потребителем расходов на телекоммуникационные услуги, в т.ч. определено право потребителя устанавливать предельный лимит той суммы, на которую он будет потреблять ту или другую услугу, на получение информации о списанных средствах с его счета и т.п. Стоимость услуг указывается при применении тарифов, которые зависят от объема, – за одну, минуту, мегабайт, единицу или сеанс предоставления услуги, а при применении тарифов, которые предусматривают неограниченное получение или передачу информации, – за интервал времени получения или передачи информации.
Также предусмотрено, что операторы, провайдеры телекоммуникаций, должны обеспечивать возвращение неиспользованных средств потребителю, в том числе, и тому, который получает услуги обезличено.
Кроме того, во время заказа, получения телекоммуникационных услуг, потребитель имеет право на прекращение оператором, провайдером предоставления услуг, которые он не заказывал, а именно – рассылки электронных текстовых, мультимедийных и голосовых сообщений (спама).
Правилами устанавливается, что оператор, провайдер не имеет права тарифицировать набор номера, получение сигнала контроля посылки вызова, голосового сигнала занятости, установления соединения с другим абонентом и отбоя соединения.
В настоящее время проект Правил направлен на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти, по получении замечаний которых он будет доработан. Все участники рынка телекоммуникаций имеют возможность выразить свои предложения и замечания для совершенствования правил.
Справка УНИАН. Проект Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг был разработан на выполнение требований Закона Украины “О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год” в соответствии с Законом Украины "О телекоммуникациях", другими нормативно-правовыми актами.