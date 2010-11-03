Плату за соединение при звонке на мобильный отменят

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) одобрила проект постановления Кабинета министров Украины “Об утверждении Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг” (далее – Правила).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, «проект Правил в новой редакции учитывает изменения, которые состоялись на рынке телекоммуникаций за последние годы», и систематизирует основные составляющие предоставления и получения всех видов телекоммуникационных услуг. Нормативный документ разработан с целью установления единых правил предоставления услуг операторами телекоммуникаций и защиты прав потребителей при получении таких услуг.

Правилами предусматривается, что оператор обязан безвозмездно предоставлять для ознакомления потребителю достоверную и полную информацию относительно перечня услуг, условий их предоставления и получения. Операторов, провайдеров телекоммуникаций обязали осуществлять адресное информирование потребителей, в частности, при изменении тарифов на услуги. При этом измененные тарифы могут предоставляться потребителю лишь при условии предоставления последним согласия.

Кроме того, усилена ответственность третьих лиц, которые предоставляют услуги с использованием сетей и средств телекоммуникаций операторов, провайдеров. Провайдеры таких услуг обязаны к началу предоставления ими услуг безвозмездно информировать потребителя о наименовании и тарифах на информационные, справочные, развлекательные и другие услуги, а также предоставлять потребителю возможность согласиться или отказаться от установления соединения. В свою очередь, операторы должны обеспечить информирование потребителей о суммах средств, списанных за услуги третьих лиц.

В новой редакции Правил предусмотрен ряд изменений относительно учета и тарификации телекоммуникационных услуг. Для учета услуг предложено использовать в сетях мобильной и фиксированной связи такие единицы, как секунды, байты, штуки. Кроме того, предусмотрены механизмы осуществления контроля потребителем расходов на телекоммуникационные услуги, в т.ч. определено право потребителя устанавливать предельный лимит той суммы, на которую он будет потреблять ту или другую услугу, на получение информации о списанных средствах с его счета и т.п. Стоимость услуг указывается при применении тарифов, которые зависят от объема, – за одну, минуту, мегабайт, единицу или сеанс предоставления услуги, а при применении тарифов, которые предусматривают неограниченное получение или передачу информации, – за интервал времени получения или передачи информации.

Также предусмотрено, что операторы, провайдеры телекоммуникаций, должны обеспечивать возвращение неиспользованных средств потребителю, в том числе, и тому, который получает услуги обезличено.

Кроме того, во время заказа, получения телекоммуникационных услуг, потребитель имеет право на прекращение оператором, провайдером предоставления услуг, которые он не заказывал, а именно – рассылки электронных текстовых, мультимедийных и голосовых сообщений (спама).

Правилами устанавливается, что оператор, провайдер не имеет права тарифицировать набор номера, получение сигнала контроля посылки вызова, голосового сигнала занятости, установления соединения с другим абонентом и отбоя соединения.

В настоящее время проект Правил направлен на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти, по получении замечаний которых он будет доработан. Все участники рынка телекоммуникаций имеют возможность выразить свои предложения и замечания для совершенствования правил.

Справка УНИАН. Проект Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг был разработан на выполнение требований Закона Украины “О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год” в соответствии с Законом Украины "О телекоммуникациях", другими нормативно-правовыми актами.