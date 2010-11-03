ЮЗЖД назначила новые электропоезда повышенного комфорта между Киевом и Коростенем

С целью улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения комфортного передвижения пригородными электропоездами, с 15 ноября начнет курсировать электропоезд повышенного комфорта №863 сообщением Киев - Коростень, а с 16 ноября - электропоезд №864 сообщением Коростень - Святошин.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД), эти электропоезда повышенного комфорта будут курсировать ежедневно.

В связи с этим, с15 ноября отменяется маршрут следования электропоезда №6631 Киев - Коростень, электропоезда №6629 Борщаговка тех. - Бородянка, электропоезда №6636 Бородянка - Борщаговка тех. С 16 ноября отменяется маршрут следования электропоезда №6614 Коростень - Борщаговка тех. При этом с 15 ноября устанавливается маршрут следования электропоезда №6636 Тетерев - Борщаговка тех., электропоезда №6631 Киев - Тетерев, с 16 ноября устанавливается маршрут следования электропоезда №6614 Тетерев - Борщаговка тех.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательно слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.