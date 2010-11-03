Парламент принял за основу законопроект о судоходстве на внутренних водах

Верховная Рада приняла за основу проект закона Украины «О судоходстве на внутренних водных путях Украины».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, соответствующее решение было принято 2 ноября.

В законопроекте четко определяется правовой статус речного порта, разграничиваются права порта по хозяйственной деятельности и государственному контролю за безопасностью судоходства, определяется статус акватории и территории речного порта, закрепляются на законодательном уровне правоотношения с субъектами предпринимательской деятельности всех форм собственности.

Кроме того, новый нормативно-правовой акт регулирует деятельность, связанную с использованием судов для перевозки грузов, пассажиров, багажа, почты, порядок эксплуатации внутренних водных путей, регистрации судов и права плавания под Государственным флагом Украины, правовое положение экипажа судна, его состав, права и обязанности капитана (командира) судна.

Необходимость принятия закона объясняется отсутствием современной правовой базы для решения проблемных вопросов, возникающих у предприятий отрасли, судовладельцев и государственных органов.

Напомним, сейчас основным документом, регламентирующим правоотношения по судоходству на внутренних водных путях Украины, является Устав внутреннего водного транспорта СССР, который был разработан еще в 1955 году, и не противоречит действующему законодательству и рыночным отношениям.