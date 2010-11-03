Гендиректором "Югозападдорстроя" назначен Петр Стецюк

Генеральным директором ОАО "Югозападдорстрой" назначен Петр СТЕЦЮК.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

До назначения П. СТЕЦЮК (акциями общества не владеет) был временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Югозападдорстрой".

Как сообщал УНИАН, "Югозападдорстрой" в 2009 году сократил чистый убыток на 33,8% или на 24,932 млн. грн. по сравнению с 2008 годом, - до 48,852 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2009 году сократился на 66,91% или на 329,454 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 162,913 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Югозападдорстрой" - предприятие по строительству и реконструкции автомобильных путей, образовано на базе треста "Винницяшляхбуд" в 1993 году путем превращения в акционерное общество. В состав "Югозападдорстрой" входят 5 дорожно-строительных управлений, база материально-технического снабжения, торгово-производственное управление и Иллинецкий спецкарьер по заготовке каменных материалов. 75% объема строительных работ "Югозападдорстрой" выполняет за подотрядом "Укравтодора". 95% акций "Югозападдорстрой" принадлежат предприятиям, которые входят в строительный холдинг - компанию "Золотые ворота" (Киев).