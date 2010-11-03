В Брюсселе могут запустить старые трамваи

Депутат Брюссельского совета Карла ДЕЙОНГЕ предлагает запустить старинные трамваи в ежедневном режиме на обычные маршруты в бельгийской столице.

Об этом сообщает сегодня бельгийское агентство Belga.

Депутат, в частности, считает, что старинные электрические трамваи, находящиеся сейчас в Музее трамваев в Брюсселе и курсирующие время от времени по городу в выходные дни, могли бы работать в обычном режиме на маршрутах, проходящих по туристическому центру города.

Городская компания общественного транспорта STIB посчитала предложенную идею интересной, однако напомнила, что это потребует технических средств, необходимых для адаптации старых трамваев к новым стандартам и для подготовки персонала.