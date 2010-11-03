Украина предлагает Македонии сотрудничество в авиастроении, машиностроении и энергетике

Украина предлагает Македонии сотрудничество в области авиастроения, машиностроения и энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Македонии Николой ГРУЕВСКИ.

«Сейчас мы осваиваем серийное производство достаточно эффективных самолетов линии Ан, это Ан-148 и Ан-158. Мы просили бы македонскую сторону рассмотреть вопрос сотрудничества в этой сфере», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что Украина обладает высококлассными специалистами в области энергетики и газовой сфере, необходимость в которых испытывает македонская сторона.

Кроме того, для расширения сотрудничества Н.АЗАРОВ считает возможным расширение контактов и налаживание новых отношений в сфере машиностроения и в области энергетики.

Н.АЗАРОВ также считает, что существуют большие возможности для расширения сотрудничества в военно-технической сфере.