УЗ рассчитывает на кредит “Эксимбанка” Кореи для покупки поездов “Хюндай”

“Укрзализныця” рассчитывает получить кредит “Эксимбанка” Кореи на закупку региональных поездов “Хюндай”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам на брифинге генеральный директор “Укрзализныци” Михаил КОСТЮК.

Он напомнил, что “Укрзализныця” планирует приобрести 10 поездов “Хюндай”. “Достигнуты договоренности с “Эксимбанком” Кореи относительно предоставления ресурса на изготовление 10 поездов регионального сообщения”, - сказал М.КОСТЮК.

По его словам, для закупки такого количества поездов необходимо около 300 млн. евро. “Мы, конечно, подготовили свой авансовый платеж”, - отметил он.

По словам М.КОСТЮКА, представители “Укрзализныци” имели возможность увидеть данный подвижной состав – это современные, с интересным дизайном, интерьером поезда, они будут оборудованы системами WiFi. Поезда будут иметь максимальную скорость 180 км/ч.

«Надеюсь, кредит будет на уровне международных финансовых учреждений с соответствующей процентной ставкой», - сказал гендиректор ведомства.

Он добавил, что корейский подвижной состав дешевле европейского. Кроме того, европейские производители могли предложить до проведения Евро-2012 производство максимум двух поездов.

Как сообщал УНИАН, корейская «Хюндай» поставит «Укрзализныце» 6 скоростных поездов к Евро-2012. Еще четыре поезда могут быть закуплены до конца 2012 года.