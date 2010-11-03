Тарифы на железнодорожные перевозки грузов нужно пересматривать - Костюк

Генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК считает, что тарифы на железнодорожные перевозки грузов необходимо пересматривать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Мы начинаем сейчас говорить уже о том, что уровень тарифов на железнодорожные перевозки грузов необходимо детально пересматривать», - отметил он.

По словам гендиректора, тарифы «Укрзализныци» приблизительно на 20% ниже, в зависимости от груза, чем тарифы соседних с Украиной стран. «Таким образом, мы сегодня «предлагаем» демпинг на площадке железнодорожных перевозок "пространства 1520" (страны СНГ и пр. с широкой колеей – УНИАН). Так не годится, мы не можем вносить своими низкими тарифами, низкой вагонной составляющей демпинговый коллапс нашим соседям», - сказал М.КОСТЮК.

По его словам, то, что тарифы и вагоны на 20% ниже, является неправильным также потому, что низкая стоимость препятствует созданию условий для стимулирования закупки своего подвижного состава частными предприятиями. «Получается картина, что украинский вагон, загруженный на территории Украины, попав на территорию соседней страны, дешевле», - отметил он. Гендиректор добавил, что так быть не должно, «поэтому мы будем просить всех прислушаться к просьбе пересмотреть тарифы».

Что касается тарифов на пассажирские перевозки, М.КОСТЮК отметил, что на сегодня необходимо максимально удержать уровень этих тарифов, однако на отдельные виды перевозок можно пересматривать.

В то же время, он подчеркнул, что без улучшения сервиса перевозок говорить о повышении тарифов нельзя. «Не улучшив условия, вот так огульно говорить о стоимости не стоит», - сказал М.КОСТЮК.