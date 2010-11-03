«Укрзализныця» планирует изготовить 6 тыс. грузовых вагонов

«Укрзализныця» в следующем году планирует изготовить на своих мощностях – заводах, являющихся собственностью ведомства и ассоциированных с ним, 6 тысяч грузовых вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

По его словам, такие меры принимаются в связи с тем, что ведомство начало ощущать нехватку грузового подвижного состава.

Гендиректор «Укрзализныци» также отметил, что для производства вагонов ведется поиск дешевого кредитного ресурса. Кроме того, уже до конца текущего года ведомство планирует пополнить парк 22 пассажирскими вагонами.

«Мы надеемся до конца года получить 22 пассажирских вагона, которые уже есть и сейчас проходят процедуру приемки», – сказал он.

Напомним, по данным М.КОСТЮКА, сейчас ведомство испытывает дефицит полувагонов на уровне 15-17 тысяч. Стоимость одного полувагона составляет около 540 тыс. грн. Поэтому, по словам гендиректор «Укрзализныци», готовится программа «Украинский полувагон», которая станет серьезным амбициозным проектом и будет требовать значительных вложений.