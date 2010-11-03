АвтоВАЗ в этом году произведет 600 тыс. автомобилей

В этом году АвтоВАЗ выйдет на объем производства 600 тыс. автомобилей, сообщил сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин. По словам Путина, московский завод Renault уже способен производить 160 тыс. автомобилей в год. Об этом сообщает Эксперт-online.

По информации премьера, концерн Renault-Nissan вложил в российский автопром более 2 млрд долларов, а капитализация АвтоВАЗа за год выросла в 2,5 раза — до 1,7 млрд долларов. «Если в прошлом году капитализация компании была 670 млн долларов, то в этом году это уже 1 млрд 700 млн долларов», — констатировал Путин в ходе встречи с президентом концерна Карлосом Гоном.

Премьер отметил, что правительство РФ «вложило в АвтоВАЗ приличные деньги — 75 млрд рублей», и напомнил, что в России продолжается программа утилизации старых автомобилей. По словам главы кабинета министров, еще несколько миллиардов будут направлены на то, чтобы разгрузить социальную сферу.

Премьер также констатировал, что в этом году АвтоВАЗ выйдет на объем производства 600 тыс. автомобилей, в то время как московский завод Renault уже способен производить 160 тыс. автомобилей в год.