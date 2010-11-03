Финансовые поступления «Укрзализныци» за 10 месяцев выросли на 10%

По оперативным данным, финансовые поступления «Укрзализныци» за январь-октябрь 2010 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 32 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

По его словам, зарплата в отрасли за этот период выросла на 15% – в целом до 12 млрд. грн., капитальные вложения составили 3,8 млрд. грн., что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, налогов уплачено 9,2 млрд. грн.

Кроме того, сообщил М.КОСТЮК, по предварительным данным, объемы перевозок грузов на «Укрзализныце» за 10 месяцев т.г. выросли на 7% по сравнению с январем-октябрем 2009 года.