В РФ отреставрируют станцию, на которой скончался Лев Толстой

Мемориальный комплекс железнодорожной станции "Астапово", на которой в 1910 году скончался Лев Толстой, будет открыт к 20 ноября - 100-летию со дня смерти классика, сообщил журналистам директор Государственного музея Л.Н. Толстого Виталий Ремизов.

Великий писатель, философ, религиозный мыслитель, публицист Лев Толстой скончался 20 ноября (по старому стилю - 7 ноября) на железнодорожной станции "Астапово". Станция "Астапово" (Липецкая область) Рязанско-Уральской железной дороги с типовым комплексом построек была открыта в 1890 году.

В доме начальника станции прошли последние семь дней жизни Льва Толстого, там он и скончался. С 1918 года станция называется - "Лев Толстой". В год 100-летия писателя был создан музей на общественных началах, а в 1939 году мемориальная комната, а позже и все здание были переданы Государственному музею Л.Н.Толстого. С 90-х годов мемориальный комплекс нуждался в реставрации - разрушались здания вокзала, дом смотрителя, станционные постройки.

"Помимо того, что с 9 сентября начнет работать экспозиция в домике, где скончался Толстой, к самой годовщине смерти будет открыто после реставрации здание вокзала. И вообще этот железнодорожный поселок, где суждено было остановиться Толстому в его последние дни жизни, - уникальный памятник архитектурного железнодорожного зодчества России", - рассказал Ремизов, добавив, что 20 ноября в "Астапово" начнется большой толстовский конгресс.

По его словам, 100-летняя годовщина со дня смерти великого писателя снова вызвала колоссальный интерес к его личности и творчеству. "Наш музей открыл в октябре большую выставку в Финляндии, в сентябре мы привезли еще одну выставку в Швейцарию. Серьезная большая выставка прошла в Мюнхене, также открылись экспозиции, посвященные Толстому, в Испании, Португалии, Нью-Йорке и во многих других странах", - уточнил Ремизов. Выходит много новых переводов произведений Толстого. "Например, новый перевод "Анны Карениной" в Англии, новые переводы "Войны и мира" в Италии, в Германии. Переиздаются дневники Софьи Андреевны и Льва Николаевича, письма Толстого. Много готовится документальных фильмов", - сказал директор музея писателя.

В то же время, он отметил, что сейчас "идет неприятный наплыв на Толстого за рубежом". "Например, в Англии дневники Софьи Андреевны были переизданы с предисловием лауреата Нобелевской премии Дорис Лессинг, которая в своей статье назвала Толстого женоненавистником с проявлением гомосексуальных наклонностей. Эти высказывания были перепечатаны многими газетами. Мне пришлось писать несколько статей для разных европейских газет, чтобы высказать нашу позицию", - посетовал Ремизов.

При этом он отметил, что личность Толстого всегда двойственно воспринималась и властями, и современниками. "Это, конечно, жалко и грустно. Но как бы там не было, напомню слова самого Толстого. Он в беседе с иллюстратором Леонидом Пастернаком, который жаловался на жизнь, заметил: "Милый Леонид Иосифович, запомните, все на свете пройдет, царства сменят одно другое, кости сгниют не только наши, но и праправнуков наших, но если есть в наших произведениях хоть частица художественного - она будет вечно жить". Полагаю, что Толстой - один из мировых мыслителей, художников, которые будут жить вечно, не зависимо от того, как мы его сегодня воспринимаем", - заключил Ремизов.